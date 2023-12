Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 18:48

Max Verstappen is inmiddels begonnen aan de winterstop en om deze goed in te luiden was de Nederlander van plan om een razendsnelle Mercedes AMG GT te huren om over Autodromo Internacional do Algarve in Portugal te scheuren. Die vlieger ging echter niet op.

Het Formule 1-seizoen van 2023 kende een flink aantal van 22 races en met het eindigen van de Grand Prix van Abu Dhabi zit deze bomvolle en lange jaargang erop. De heren vlogen de hele wereld over met af en toe zware wisselingen tussen tijdzones en het was in het laatste raceweekend wel duidelijk dat het jaar zijn tol bij veel coureurs, medewerkers en teams begon te eisen. Inmiddels kan het vizier richting de winterstop en krijgt men tijd om te batterijen weer op te laden.

Geweigerd

Hoewel veel van de coureurs juist even van het racen weg willen, blijft Verstappen graag actief in zijn hobby. De Nederlander was in Portugal en wilde daar een Mercedes AMG GT huren op Faro Airport. De drievoudig Formule 1-wereldkampioen was van plan om samen met zijn entourage richting het Autodromo Internacional do Algarve te gaan om daar rond te rijden, maar kreeg daar volgens The Sun nul op rekest tijdens het huren van de auto. Verstappen is namelijk nog geen dertig jaar oud en kreeg de wagen dus wegens de verzekeringsregels niet mee. Ironisch, want Verstappen weet als Formule 1-kampioen natuurlijk prima hoe hij met snelle auto's om moet gaan.

Excuses aan Mr. Verstappen

Een woordvoerder van Sixt, het bedrijf waar Verstappen de auto wilde huren, reageert: "De medewerkers van onze locatie in Portugal hebben alleen de regels gevolgd die horen bij de verzekeringen. Om toch een klantvriendelijke oplossing te vinden, heeft Mr. Verstappen een ander voertuig gekregen." Toch erkent de woordvoerder dat het in de toekomst anders zal gaan: "Er zijn natuurlijk speciale omstandigheden die een uitzondering op de regels rechtvaardigen. Dit is zo'n geval. We verontschuldigen ons aan Mr. Verstappen. Hij kan vanaf nu welke auto hij maar wil bij ons huren op welk moment dan ook. Er bestaat natuurlijk geen twijfel over zijn rijvaardigheden en ervaring met snelle auto's."