Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 12:05 - Laatste update: 12:22

Max Verstappen heeft dit jaar veel indruk gemaakt in de Formule 1. Na zijn successeizoen zijn de woorden over de Nederlander over het algemeen zeer lovend en ook bij oud-wereldkampioen Jody Scheckter staat de Red Bull-coureur er uitstekend op.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Beter dan Hamilton

Inmiddels kan Verstappen dan ook langzaam maar zeker tot de grote jongens gerekend worden in de koningsklasse. Scheckter vertelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport hoe hij naar de Limburger kijkt: "Ik denk dat hij ontzettend goed is. Eén van de besten aller tijden. Als je bijvoorbeeld naar [Lewis] Hamilton kijkt, is het een geweldige coureur. Maar hij is wel verslagen door één van zijn teamgenoten. Het is indrukweekend om te zien dat geen van Max zijn teamgenoten dichtbij is gekomen. Red Bull heeft een fantastische auto gemaakt, maar het is Verstappen die er alles uithaalt."

Volwassener

Hij vervolgt: "Vooral als je kijkt naar Pérez zijn prestaties in dezelfde auto. Het is Verstappen die in elke situatie - vooral de hele moeilijke - boven komt drijven. Hij heeft een visie in de race waar hij alles door ziet, ook wat er achter hem gebeurt qua strategie." Met name de volwassenheid van Verstappen kan Scheckter bekoren. "Aan het begin van mijn loopbaan nam ik veel meer risico, net als Max. Ik vond het niet netjes hoe hij op het begin van zijn carrière reed. Hij had geen respect voor de anderen. Toen is dat bij hem veranderd en kreeg hij door dat je geen races en kampioenschappen wint als je incidenten veroorzaakt."