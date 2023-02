Brian Van Hinthum

Daniel Ricciardo is terug bij het team van Red Bull Racing, waar hij goede vriend en oude bekende Max Verstappen tegenkomt als teamgenoot bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen stipt alle punten aan die Ricciardo toevoegt aan het team en waarom hij een belangrijke rol kan gaan spelen.

De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar het was uitgerekend oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Voordelen

En zo is hij dus weer terug bij de Oostenrijkse renstal, waar hij verschillende test- en marketingactiviteiten gaat uitvoeren. Ook zal hij het nodige werk in de simulator gaan verzetten voor Verstappen en Sergio Pérez. Verstappen stipt aan wat de toegevoegde waarde van de verloren zoon bij de Red Bull-stal kan gaan zijn: "Ik zijn lach en zijn houding. Hij is altijd professioneel en een super aardige gat om mee te werken. Als teamgenoot, maar ook voor het hele team."

Simulator

Ricciardo gaf in een eerder stadium al aan dat het werk in de simulator tot één van zijn hoofdactiviteiten zal gaan behoren. Daar kan hij het nodige werk verrichten om de werkdruk voor Verstappen en Pérez te verlagen. "Ik denk dat het voor de mensen op de fabriek ook fijn gaat zijn om tijdens het simulatorwerk te kunnen buigen over zijn ervaring", stelt Verstappen. "Hij heeft heel lang in de Formule 1 geracet, is een racewinnaar en dus zijn we heel blij om hem aan boord te hebben. Dat is zeker."

