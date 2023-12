Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 14:53

De familie Verstappen kenmerkt zich door de typische vechtersmentaliteit en dat heeft ook Max Verstappen uiteindelijk gebracht waar hij nu terecht is gekomen. Wél zijn er de nodige verschillen tussen vader Jos Verstappen en zoon, zo geeft Verstappen senior zelf aan. Jos spreekt over de persoonlijkheid van Max.

Verstappen heeft natuurlijk van jongs af aan mogen genieten van de school van de ervaren Verstappen senior. Het tweetal trok door heel Europa om overal kartraces te rijden en de voormalig Formule 1-coureur probeerde zijn zoon vanaf jongs af aan dingen bij te leren in zijn persoonlijkheid. Uiteindelijk heeft het Verstappen gevormd tot de coureur die hij geworden is en kan hij inmiddels buigen over een prijzenkast met drie wereldbekers.

Artikel gaat verder onder video

Verschillende persoonlijkheden

Door de jaren heen hebben we een hoop gelijkenissen tussen Verstappen en zijn vader mogen zien, al zijn er ook wel de nodige verschillen. Jos geeft in een uitgebreid interview met PlanetF1 aan dat er genoeg verschillen bestaan tussen hem en zijn zoon: "Het is zijn eigen persoonlijkheid. Maar ik denk dat hij mij ook dingen heeft zien doen. Ik heb hem mijn persoonlijkheid laten zien, maar iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Ik denk hij opgepakt heeft wat hij op wilde pikken en hoe hij als persoon wilde zijn."

Helmut Marko

Eén van de dingen die de persoonlijkheid van Verstappen typeert, is zijn mentale weerbaarheid. Volgens Verstappen senior was dit al vanaf zijn jonge jaren duidelijk, toen hij op geheel eigen wijze omging met de gevreesde Helmut Marko: "Iedereen is een beetje bang van Helmut! Maar hij heeft daar nooit last van gehad. Hij zei: 'Als ik met mijn vader kan werken, is Helmut een eitje!' Volgens mij is dat hoe hij erin staat. Ik was altijd duidelijk en gaf aan wat ik wilde. Ik wist wat ik van hem wilde. We gaven alles samen. Dat is hoe ik ben en ook hij is."