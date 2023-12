Redactie

Dinsdag 19 december 2023 16:09 - Laatste update: 16:12

Dennis Hauger is de volgende op de lijst van de eindejaarsgesprekken van GPFans. Eerder kwamen Larry ten Voorde en Rudy van Buren ook al aan bod. Samen met Hauger, die zijn talenten onder andere ontplooit als Formule 2-coureur voor het team van MP Motorsport, werpen we een blik op zijn seizoen, ontdekken we wat hem het meest is bijgebleven van dit jaar, en kijken we ook vooruit naar 2024. Bekijk de video hieronder of op YouTube.