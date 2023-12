Vincent Bruins

Max Verstappen heeft in zijn negen seizoenen in de Formule 1 tot nu toe al voor een hoop prachtige momenten gezorgd. Eén daarvan was toen hij in Brazilië in 2016 zijn Red Bull nog maar net uit de muur wist te houden na een flinke glijpartij in de regen. Zijn engineer Gianpiero Lambiase blikt daarop terug in een video van Red Bull Racing.

Verstappen ving de kletsnatte wedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo aan vanaf de vierde positie, maar vond zich al gauw op de derde stek. De race werd in ronde 20 stilgelegd, toen Kimi Räikkönen crashte op het rechte stuk, en in ronde 32 weer hervat na de rode vlag en een Safety Car-periode. Verstappen maakte een geweldige inhaalactie op Nico Rosberg langs de buitenkant door Curva do Sol en begon te jagen op raceleider Lewis Hamilton. In ronde 38 raakte de Nederlander de macht over het stuur kwijt door de snelle Subida dos Boxes, maar wist de vangrails nog maar net te missen. Hij maakte zeventien ronden voor het einde nog een pitstop en viel terug naar P16. Verstappen kwam uiteindelijk toch nog op het podium terecht na een indrukwekkende inhaalrace.

Rondjes om iedereen rijden

"Ik denk dat hij ervoor zorgde dat een aantal coureurs zich schaamde die dag, om eerlijk te zijn," vertelde Lambiase. "Het voelde die dag alsof we constant op de verkeerde band reden." Sportief directeur Jonathan Wheatley vulde erop aan: "Wat hét moment voor mij was, was hoe relaxed hij was na de spin en [via de boardradio] zei: 'Oeh, mijn hartslag ging even omhoog'. Nou, mijn hartslag ging tegelijkertijd ook omhoog," lachte Wheatley. Lambiase legde verder uit: "Ik denk dat het die race was waar hij andere coureurs ertoe heeft aangezet om races in de regen anders aan te pakken, want hij zocht allerlei verschillende lijnen op om te vinden waar de grip was. Wat er die dag op het circuit gebeurde, is bij veel coureurs in het hoofd blijven zitten. Als coureur zijnde, kan je je dat niet meer laten overkomen. Deze ene jongen uit twintig reed gewoon rondjes om iedereen. Dat was niet normaal."