Brian Van Hinthum

Maandag 18 december 2023 17:27

Adrian Newey heeft door de jaren heen met de nodige legendarische topcoureurs mogen samenwerken en boekt nu succes na succes samen met Max Verstappen. De Brit legt uit hoe coureurs als de Nederlander zich weten te onderscheiden.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen verdienen aan zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Sterke coureurs

Ondertussen brak de Limburger record na record en heeft hij één van de dominantste seizoenen aller tijden in de boeken gereden. Die resultaten pakt hij natuurlijk niet alleen, hij heeft ook een heel team achter zich. Eén van de belangrijkste mannen die Verstappen in zijn team rijk is, is natuurlijk topontwerper Newey. De Britse technicus werkt al sinds jaar en dag in de Formule 1, maar heeft op zijn beurt zelden zo'n exceptionele coureur als Verstappen gezien. Dat terwijl hij natuurlijk door de jaren heen met veel legendarische coureurs heeft gewerkt.

Onderscheiden

Newey vertelt in gesprek met de BBC wat coureurs als Verstappen nu zo onderscheidt van de rest. "Ik heb het genoegen gehad om met verschillende geweldige coureurs te werken. Hun persoonlijkheden kunnen verschillen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: de vaardigheid om de auto te besturen terwijl je een hoop mentale reserve weet over te houden. Ze kunnen de auto besturen met genoeg capaciteit over om na te denken over zaken als de banden, hoe een race zich ontwikkelt, wanneer ze moeten pushen en wanneer niet en het omgaan met de elektronische instellingen. Max is daar behoorlijk exceptioneel in."