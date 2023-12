Remy Ramjiawan

Team Redline heeft zaterdagmiddag de virtuele drie uur van de Nordschleife weten te winnen. Rudy van Buren en Max Verstappen kwamen voor het team uit en zeker in de eindfase werd het nog enorm spannend.

Het spektakel was zaterdagmiddag te volgen via de livestream van het evenement. De kwalificatie werd eerder vandaag al verreden en Verstappen wist de tweede tijd te rijden. Vanaf die positie ving hij ook de wedstrijd aan, kon hij de leiding overnemen, maar in de eindfase werd het nog even spannend. Hoewel Van Buren uiteindelijk de overwinning over de streep wist te trekken.

Openingsfase

Verstappen begon de wedstrijd als de coureur achter het stuur. Vanaf P2 wist hij al snel de leiding over te nemen, vanwege een straf voor de polesitter. De Limburger leidde lange tijd de wedstrijd en wist op die manier zijn collega van het Apex Racing Team (AMG Team MSI) voor te blijven. Uiteindelijk kwam Van Buren in de laatste stint in actie en hij moest de overwinning over de streep trekken, maar moest daar nog de nodige stuurmanskunsten voor laten zien.

Zinderende laatste ronden

Van Buren lag in de eindfase op kop, toen Kevin Ellis junior van het AMG Team MSI voorbij wilde komen. Dat lukte en Van Buren moest dan ook in de achtervolging. Uiteindelijk keerde het geluk alsnog twee ronden voor het einde, naar de kant van de Nederlanders toe. Van Buren zag zijn kans aan de binnenkant van de bocht, haalde daar Ellis Junior in en in een poging om Van Buren weer in te halen, verloor de AMG-coureur de controle over de auto en spinde hij. Daardoor kon Team Redline uiteindelijk de zege niet meer mislopen en Van Buren kwam even later als eerste over de streep. Er volgde nog wel een onderzoek vanuit de stewards, waarbij beide mannen een waarschuwing kregen. De hele race terugkijken kan door hier te klikken.

