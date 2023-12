Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 december 2023 09:57

De middelmatige jaren van het team van Mercedes hebben natuurlijk voor een boel twijfels en vraagtekens gezorgd bij de Duitse formatie. Toto Wolff is onderaan de streep eindverantwoordelijk en hij geeft toe dat hij toch wel eens wakker wordt en zich afvraagt wat hij moet doen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er na een lang jaar met 22 races op. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld.

Zware taak

Een doekje voor het bloeden voor de formatie van Wolff. Na jaren van totale dominantie is het voor het team natuurlijk lastig om te accepteren dat die rol inmiddels aan Red Bull Racing is vergeven en men doet er in Brackley dan ook alles aan om de hegemonie weer naar zich toe te trekken. Dat gaat dus met de nodige tegenslagen en Wolff - de eindverantwoordelijke - loopt daardoor ook soms tegen de lamp. "Het is zwaar, want ik blijf er maar op hameren tegenover mezelf", stelt hij in gesprek met PlanetF1.

In twijfel trekken

De Oostenrijker praat verder: "Je kunt zeggen dat het een natuurkundig probleem is en geen mystiek probleem. Het is meer dat we het natuurkundig gezien fout hebben. Het is wetenschap: mechanische engineering. Ik blijf mezelf en mijn bijdrage maar in twijfel trekken, want ik zie mijzelf als het team, zoals vele anderen dat ook doen. In moeilijk tijden word ik dan soms wakker in de ochtend en denk ik: 'Wat moet ik toch doen?'"