Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 16:07 - Laatste update: 16:21

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase hebben door de jaren heen een ontzettende goede en bijzondere band opgebouwd. Dat komt niet altijd helemaal lekker naar buiten via de boardradio's die we thuis kunnen horen, maar volgens Verstappen hoort dat er simpelweg gewoon bij. Ook speelde vader Jos Verstappen een belangrijke rol in de band tussen het tweetal.

Verstappen en Red Bull Racing hebben er een fenomenaal jaar op zitten in de Formule 1. Het resultaat van de renstal valt of staat echter niet alleen bij de twee coureurs, want achter de mannen die het achter het stuur moeten doen, staat natuurlijk een hele organisatie. Van de mannen aan de pitmuur tot aan de medewerkers in de fabriek, iedereen heeft een cruciale rol in het bereiken van de resultaten. Voor Verstappen is het zo dat Lambiase een belangrijke rol in zijn races speelt. Eerder in 2021 gaf de Nederlander zelfs toe dat hij zou stoppen als Lambiase ermee kapt.

Artikel gaat verder onder video

Discussies zijn nodig

Ook afgelopen seizoen konden we weer meermaals genieten van de verhitte boardradio's tussen het tweetal. Christian Horner noemde na één zo'n heetgebakerde middag op de radio het stel liefkozend 'getrouwd stel'. Verstappen vindt het prima dat het er zo aan toegaat. "Het is absoluut nodig ook. Zo zijn wij nu eenmaal naar elkaar toe. We hebben heel veel respect voor elkaar. Het mooie is dat we altijd meer willen en altijd het beste eruit willen halen. Daarom hebben we soms discussies op de radio", vertelt hij in de Viaplay-documentaire 'Max Verstappen: Near Perfect'.

Instructies van vader Jos

Interviewer Koen Weijland vraagt vervolgens of het waar is dat vader Jos ooit Lambiase instrueerde om harder voor zoon Max te zijn: "Ja, maar daar zat ik ook wel bij hoor, toen hij dat zei. Ik vind dat ook prima, zo wil ik het ook. Ik wil geen jaknikker op de radio hebben", vertelt de drievoudig wereldkampioen. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij Lambiase mee zou nemen wanneer hij naar een ander team zou vertrekken: "Nu moet ik uitkijken wat ik zeg, want anders gaat het team hem voor twintig jaar vastleggen. Nee, absoluut nooit", lacht Verstappen. "Nee, als, als, als ik naar een ander team zou gaan, zou ik het liefst werken met de mensen waar ik een goede band mee heb", besluit hij op serieuzere toon.