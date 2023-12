Brian Van Hinthum

Max Verstappen werd dit jaar op dominante wijze wereldkampioen en vaak wordt hem toegeschreven dat zijn prestaties voornamelijk door zijn auto komen. Jacques Villeneuve ziet de situatie heel anders en stelt dat de rest van het veld een stuk dichter op Verstappen zou kunnen zitten als ze dezelfde focus zouden hebben.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Anders dan Mercedes

Hij liet de rest van het veld op grote afstand achter zich, al zeggen sommige fans en criticasters dat zijn ongekende prestaties vooral door de auto komen. Villeneuve denkt daar iets anders over: "Red Bull staat helemaal niet zo ver voor. Alle poles die ze gepakt hebben, waren met één tiende of een halve tiende. Heel erg close! Dat is geen dominantie", stelt hij in gesprek met PlanetF1. "Het lijkt niet op de jaren van Mercedes, waarbij ze een halve seconde voor iedereen lagen. Dat vond iedereen prima en daar was geen probleem voor mensen."

Zelfde focus als Verstappen

Villeneuve vindt dat de ongekende prestaties van Verstappen dan ook vooral bij Verstappen zelf liggen. "Max maakt zelf het verschil. Hij is er 24 uur per dag mee bezig. Hij wordt nooit moe. Hij stapt uit zijn raceauto en denkt nog steeds aan racen. Dat is alles wat voor hem bestaat. Op de simulator, in de karts. Ik zie andere coureurs dat niet doen. Misschien Fernando [Alonso], maar alle andere coureurs zijn druk bezig met andere dingen. Ze stappen uit de auto en doen andere dingen. Als ze allemaal zo gefocust waren als Max, zouden ze misschien op zijn niveau zitten."