Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 december 2023 12:14 - Laatste update: 12:16

Volgens McLaren-CEO Zak Brown zou het verplicht stellen van een pitstop tijdens de sprintrace, het format in zijn ogen de juiste richting opduwen. Het afgelopen seizoen is er toch wel wat kritiek op het format gekomen en voor volgend jaar staan er weer zes van de verkorte races op het programma.

De sprintraces lijken toch wel een blijvertje te zijn binnen de Formule 1, al is nog niet iedereen het eens over de invulling ervan. Aankomend seizoen wordt het sprintweekend iets aangepast vergeleken met 2023. Zo zal op vrijdag niet alleen de eerste vrije training worden verreden, ook de Sprint Shootout vindt dan plaats. Op zaterdag wordt dan de sprintrace verreden, om later die dag te kwalificeren voor de Grand Prix van zondag.

Er valt meer uit de sprintraces te halen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen gaf eerder aan dat hij vindt dat de sprintrace iets te veel weggeeft van de hoofdrace op zondag. Brown gaat in de Track Limit-podcast op dat argument in. "Ik denk niet dat ze [sprintraces] afbreuk doen aan het prestige van een Grand Prix, maar ik denk wel dat we, wat we ook doen, naar het format moeten kijken. Ik denk dat hij [Verstappen] bedoelt dat het minder opwindend is, dan het kan zijn."

Verplichte pitstop

Er zijn ideeën over een mogelijke reversed grid, maar Brown vermoedt dat het verplicht stellen van pitstops, ook weleens voor wat meer amusement kan gaan zorgen. "Ik denk dat verplichte pitstops goed zouden zijn. En ik denk dat als we superzachte banden hadden die halverwege versleten zijn, dan moet je beslissen: wissel je of wissel je niet? Ik denk dat dat een manier zou zijn om er een soort mini Grand Prix van te maken, want op dit moment is er geen strategie."