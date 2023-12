'Viaplay lanceert noodplan tegen faillissement', Verstappen wijst naar één grote fout in 2023 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 11 december 2023 21:44 - Laatste update: 21:55

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat het misschien toch wel slechter gaat met Viaplay, dan we denken. Het bedrijf zou zich richten op een kapitaalinjectie om een faillissement te voorkomen. Red Bull-ontwerper Adrian Newey legt uit dat Fernando Alonso op een haartje na had getekend bij het Oostenrijkse team en Christian Horner vertelt dat, hoewel er een flinke portie rivaliteit met Toto Wolff is, hij wel veel respect voor de teambaas van Mercedes heeft. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Newey zag Alonso bijna tekenen bij Red Bull: "Spijtig dat het nooit is gebeurd"

Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft in gesprek met de BBC aan dat hij toch wel iets langer met Ayrton Senna had willen werken, maar dat hij van de huidige coureurs ook weleens een team met Fernando Alonso had willen vormen. Newey kijkt terug naar 2013, op het moment dat de Spanjaard dicht bij een overstap zat. Hele artikel lezen? Klik hier

Ricciardo podium opgeduwd en steelt de show tijdens concert van Zach Bryan

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo was dit weekend op een concert van Zach Bryan in Melbourne terug te vinden. De Australiër mocht zelfs even backstage komen en werd zelfs tijdens de hit 'Revival' op het podium geroepen en deelt daarvan de beelden. Hele artikel lezen? Klik hier

'Viaplay lanceert noodplan om faillissement af te wenden aan het begin van 2024'

Dat het Scandinavische Viaplay in zwaar weer zit, dat is al een tijdje bekend. Het bedrijf heeft tot twee keer toe de presentatie van de jaarcijfers uitgesteld en volgens het NRC moet de streamingdienst alle zeilen bijzetten om een faillissement uit de weg te gaan. Viaplay focust zich nu op het voorkomen van een faillissement door middel van een kapitaalinjectie, die begin 2024 plaats moet vinden. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen kende 'beschamend moment' in 2023: "Ik heb dit jaar één grote fout gemaakt"

Voor Max Verstappen is er maar één foutje waar hij op terugkijkt als hij het 2023-seizoen opnieuw afspeelt. De Limburger streeft naar perfectie, maar moet in gesprek met Blick toegeven dat dit niet helemaal is gelukt. De drievoudig kampioen raakte in Silverstone de pitmuur, toen hij zijn garage uitreed en dat vond hij toch wel wat beschamend. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner blikt terug op beroemde foto met Wolff: "Je ziet mijn gebalde vuist net niet"

Voor de buitenwacht zijn Christian Horner en Toto Wolff misschien wel vijanden, maar de teambaas van Red Bull Racing onthult dat dit in de paddock helemaal niet het geval is. De teambaas van Red Bull respecteert zijn collega van Mercedes juist, hoewel hij onderschrijft dat ze twee hele verschillende persoonlijkheden hebben. Hele artikel lezen? Klik hier