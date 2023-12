Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 10:13

Max Verstappen kende in 2023 natuurlijk een geweldig jaar en met negentien overwinningen uit 22 wedstrijden kende de Nederlander een haast foutloos seizoen. Tóch stipt Verstappen aan dat hij dit seizoen één grote fout heeft gemaakt en hij weet ons nu te vertellen waar dat was.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Eén grote fout

Bovenop zijn ongekende dominantie, was het natuurlijk ook nog eens zo dat Verstappen zelden tot nooit fouten maakte in dit seizoen. Ondanks het feit dat de wereldkampioen niet altijd vanaf pole kon vertrekken en soms wat verder achterop het veld zijn races moest aanvangen, bleef hij vrijwel altijd uit de penarie en wist hij op uitstekende wijze zijn Red Bull uit de problemen te houden. Tóch vindt Verstappen dat zijn jaar zeker niet perfect was: "Ik heb dit jaar één grote fout gemaakt", geeft hij toe in gesprek met Blick.

Beschamend moment

Hij legt uit waar dat gebeurde: "Ik reed de pitmuur in op Silverstone. Dat is behoorlijk beschamend", stelt de Nederlander. Ook in Singapore was de Limburger niet helemaal tevreden: "In Singapore ging het ook niet geweldig. Helaas maakte ik een fout met de set-up. Dat was wat er uiteindelijk gebeurde. Je kunt het altijd beter doen. Soms zit je gewoon wat dichterbij perfectie dan op andere momenten", besluit Verstappen.