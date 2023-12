Waar komt de term pole position in de Formule 1 vandaan?

Jan Bolscher

Maandag 11 december 2023 21:01 - Laatste update: 21:09

De Formule 1 kent veel termen en vakjargon, waarvan pole position misschien wel één van de bekendste kreten is. Maar waar komt deze term eigenlijk precies vandaan?

Een goede startpositie is van groot belang in de Formule 1. Hoe verder je naar voren staat, hoe minder je in het gedrang komt bij de start en hoe minder groot de kans dat je in de eerste paar bochten schade oploopt. Daarnaast is inhalen lang niet op ieder circuit even gemakkelijk. En zelfs op banen met lange rechte stukken en brede asfaltstroken, moet je vaak aanzienlijk sneller zijn dan je concurrent om een plekje te winnen tijdens de race. De kwalificatie op zaterdag is daarom een ontzettend belangrijk onderdeel tijdens een raceweekend.

Artikel gaat verder onder video

Pole position

De term pole position, of pole positie in het Nederlands, is één van de bekendste termen binnen de Formule 1. Wie pole position heeft, mag de race starten vanaf de eerste startplek. Dit is op de meeste circuits de plek aan de binnenkant van de eerste startrij, met zodoende de kortste lijn naar de eerste bocht. Deze komt op naam te staan van de coureur die tijdens de kwalificatie in Q3 de snelste rondetijd op het bord zet.

OOK INTERESSANT: Hoeveel brandstof verbruikt een Formule 1-auto tijdens een race?

Rensport

Maar wat is de achterliggende betekenis van deze term? De oorsprong komt uit de rensport, oftewel: paardenraces. Ook hier verwijst het naar de eerste startplaats, waarbij de rijder direct naast de paal (pole in het Engels) aan de binnenkant van het hek mocht starten. Dit had vroeger als voordeel dat je de kortst afstand hoefde af te leggen om de baan rond te gaan. In de jaren '50 is de term door de autosport overgenomen.