Jan Bolscher

Maandag 11 december 2023 20:22

Max Verstappen heeft nogmaals aangestipt in de toekomst graag zijn eigen raceteam op te willen richten. Niet per se om zelf achter het stuur te stappen, maar vooral om talenten een kans te geven.

Max Verstappen is momenteel de grote man binnen de Formule 1. De Nederlander debuteerde in 2015 in de sport, en is sindsdien uitgegroeid tot drievoudig wereldkampioen met Red Bull Racing. Het afgelopen seizoen verbrak hij record na record en steeg hij meerdere plekken op diverse indrukwekkende lijstjes. Van de 22 races won hij 19 keer en stond hij 21 keer op het podium. Uiteindelijk eindigde hij met 575 punten bovenaan in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-loopbaan Verstappen

De 26-jarige Nederlander maakt er echter geen geheim van niet tot het einde der tijden in de Formule 1 te willen blijven rijden. Eerder dit jaar liet hij nog optekenen überhaupt niet te weten of hij na zijn huidige contract, dat loopt tot en met eind 2026, nog een nieuwe verbintenis aangaat. De Limburger laat het allemaal afhangen van hoe het er op dat punt voorstaat qua performance en mogelijkheden. De kans lijkt echter reëel dat we Verstappen, na zijn loopbaan als Formule 1-coureur, in ieder geval nog op het circuit terug gaan zien.

Eigen team oprichten

In gesprek met Blick stipt Verstappen namelijk opnieuw aan dat het zijn doel is om in de toekomst zijn eigen raceteam op te richten: "Ik wil niet per se zelf rijden, maar ik wil iets groots bouwen, de talenten een kans geven", klinkt het. "Dat betekent niet dat ik ze de Formule 1 in wil krijgen, maar ik wil ze helpen met het racen. Er zijn zoveel klassen in de motorsport waarin je plezier en succes kunt hebben. En als professioneel coureur kan je er ook van leven, niet alleen van de Formule 1", aldus de Red Bull Racing-coureur.