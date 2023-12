Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 17:50 - Laatste update: 17:52

Max Verstappen heeft in 2023 record na record uit de boeken gereden en zijn uiterst dominante seizoen kan wereldwijd op veel applaus rekenen. Tienvoudig Grand Prix-winnaar Gerhard Berger is lyrisch over Verstappen, noemt hem 'de beste coureur aller tijden' en grapt dat Verstappen een 'handicap' voor Helmut Marko is.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg dit seizoen weer een nieuw en succesvol hoofdstuk bijgeschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met maar liefst negentien overwinningen in 22 Formule 1-races en dat betekende dan weer zijn derde wereldtitel op een rij. Ondertussen steeg Verstappen met 54 overwinningen in totaal naar plek drie op de lijst met meeste zeges aller tijden, waarmee hij Sebastian Vettel met 53 zeges definitief achter zich liet. Hij reed ook meer dan duizend ronden aan de leiding én pakte het hoogste winpercentage in één seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Beste aller tijden

Verstappen zijn prestaties kunnen wereldwijd op complimenten rekenen en vaak spreken oud-coureurs dan ook vol lof over de Nederlandse coureur die dit ijzersterke niveau weet aan te tikken. Ook Berger kijkt vol bewondering naar de Limburgse rijder. Kronen Zeitung stelt hem de vraag op Verstappen in alle rust aan het nagenieten is van zijn negentien overwinningen: "Nooit van zijn leven! Max is een coureur die altijd 120 procent geeft. Net zoals [Ayrton] Senna en [Michael] Schumacher dat deden of [Lewis] Hamilton dat nu doet. Ik ben ervan overtuigd dat Max alweer in de simulator zit of met zijn raceauto's aan het spelen is."

Handicap voor Marko

De tienvoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: "Hij leeft simpelweg met elke vezel in zijn lichaam voor de sport, voor de Formule 1. Dat is zijn passie. Dat maakt hem voor mij de beste autocoureur aller tijden", klinkt het vanuit de Oostenrijker. De voormalig coureur van onder meer Ferrari en McLaren grapt ten slotte dat de prestaties van Verstappen een soort handicap vormen voor landgenoot Marko: "Het is precies waarom hij de grootste handicap voor Helmut Marko is geworden. Max heeft hem niet nodig. Met nul fouten heeft Helmut helemaal niks om te bekritiseren", lacht Berger ten slotte.