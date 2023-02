Brian Van Hinthum

Woensdag 8 februari 2023 15:47

Het team van Mercedes hoopt in 2023 met de W14 weer een gooi te kunnen doen naar de titel, nadat men in 2022 lijdzaam moest toezien hoe teams als Mercedes en Ferrari hen de baas waarden. Mercedes heeft nu in ieder geval bekend gemaakt op welk tijdstip het doek van het nieuwe wapentuig gaat op woensdag 15 februari.

Revanche

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Lewis Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Vanaf hoe laat wordt Mercedes onthuld?

Het nog altijd gigantische team is natuurlijk gebrand op revanche in 2023 en daarvoor is er in de winter hard gewerkt aan de W14, het nieuwe wapentuig van Mercedes. Met de nieuwe Zilverpijl hopen Hamilton en Russell in het komende seizoen weer in de mix te zitten om mee te doen om het wereldkampioenschap en onder meer Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Op 15 februari mogen we voor het eerst beelden zien van de nieuwe wagen. De Duitse renstal heeft nu bekend gemaakt vanaf hoe laat we de W14 op onze schermen gaan zien: Rond 10:15 uur Nederlandse tijd gaat het doek van de gloednieuwe bolide. De onthulling zal op YouTube, Facebook en Twitter te bekijken zijn.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)