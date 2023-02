Brian Van Hinthum

Woensdag 8 februari 2023

Het vertrek van Jost Capito bij het team van Williams leek behoorlijk onverwachts en deed dan ook de nodige wenkbrauwen fronsen. De Duitser zelf laat nu echter weten dat zijn vertrek bij de Britse renstal al lang zo op de planning stond en het bij voorbaat al in de plannen stond om er twee a drie jaar te werken.

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Dat vertrekt leek voor de buitenwacht redelijk onverwachts te komen en bij het team van Williams moest men op zoek naar een vervanger. Nadat de nodige teambazen eind vorig seizoen van plekje wisselden, heeft het bij Williams even geduurd tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Uiteindelijk vond men de nieuwe leider in James Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels.

Vork zit anders in de steel

Capito doet nu echter een boekje open over zijn vertrek en zegt dat het helemaal niet zo uit het niks was al dat het overkwam. "Van buitenaf heb je daar natuurlijk niet echt goed zicht op, maar ik heb altijd gezegd dat ik dit twee, maximaal drie jaar wilde gaan doen. Er zijn inmiddels zoveel races dat het allemaal best vermoeiend is geworden en het duurt sowieso meer dan twee of drie jaar om een team terug te brengen naar de top", citeert Motorsport.com.

Vowles

Zoals gezegd vond Williams in de vorm van Mercedes-strateeg Vowles de nieuwe voorman voor het team. Capito denkt dat het een uitstekende keuze is van zijn voormalig werkgever. "Ik heb eerder nauw samengewerkt met James, net als met Mercedes en hun coureurs. Hij is ongelooflijk bekwaam. Ik mag hem graag. Hij is een goed mens. Uiteraard heb ik hem meteen gefeliciteerd." Capito krijgt de vraag of hij inmiddels al wat rust in zijn pensioen heeft gevonden. "Er is niet zoveel rust geweest. Je moet nogal wat voorbereiden als je met pensioen gaat, dat aanvragen bijvoorbeeld", lacht hij ten slotte grappend.

