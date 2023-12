Vincent Bruins

Zaterdag 9 december 2023 12:54

De prijsuitreikingen van onder andere de Formule 1, de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony, werden afgelopen avond gehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Lewis Hamilton heeft echter zijn vraagtekens gezet bij de internationale autosportbond vanwege de steeds veranderende locaties.

De FIA Prize Giving Ceremony is een jaarlijkse gala waarbij alle kampioenen van FIA-kampioenschappen trofeeën ontvangen en in het zonnetje gezet worden. Daarnaast worden er nog awards uitgereikt voor categorieën zoals actie van het jaar of rookie van het jaar. Normaal gesproken werd het evenement elke twee jaar in Parijs gehouden, waar het hoofdkwartier van de FIA zich ook bevindt, en in de jaren tussendoor op een andere locatie, maar de hoofdstad van Frankrijk is al sinds 2021 niet meer aan de beurt geweest en dat zal in 2024 ook niet het geval zijn. Na New Delhi, Istanbul, Doha, Wenen, Sint-Petersburg, Geneve, Bologna en Bakoe, waar de FIA Prize Giving Ceremony van 2023 afgelopen avond werd gehouden, is de nieuwe locatie voor volgend jaar Kigali, de hoofdstad van Rwanda in Afrika. Hamilton suggereert echter dat de FIA zich meer hoort te focussen op duurzaamheid.

Makkelijker in Parijs

"Bakoe is echt een prachtige plek," begon de zevenvoudig wereldkampioen tegenover de aanwezige media. "Ik vraag me echter af of de FIA daadwerkelijk denkt aan duurzaamheid, want er zijn zoveel mensen die hiernaartoe vliegen, terwijl de FIA gewoon in Parijs zit. Het zou veel makkelijker zijn geweest om het gewoon daar te houden. Maar dit is wel een prachtige zaal. Het is een avond waarop we met zijn allen samenkomen en alle geweldige prestaties van alle geweldige mensen vieren die in deze sport werken - alle fantastische coureurs ook die ik gedurende het jaar normaal gesproken nooit zie."