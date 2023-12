Redactie

Vrijdag 8 december 2023 17:29

Kelly Piquet mocht afgelopen donderdag 35 kaarsjes uitblazen. Via social media bedankt de partner van Max Verstappen haar volgers voor alle "liefde en felicitaties", zo leest het.

Kelly Piquet is alweer enige tijd de grote liefde van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Het Braziliaanse model heeft een dochtertje met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, wat Verstappen trotse 'bonusvader' maakt. Dat het nog altijd dikke mik is tussen de twee, is regelmatig te zien op social media. Ook is Piquet tijdens het seizoen meer dan eens aanwezig in de Formule 1-paddock, om haar partner aan te moedigen. Afgelopen donderdag is de dochter van racelegende Nelson Piquet 35 jaar geworden. Op social media bedankt ze al haar volgers voor de lieve berichtjes.