Hoewel Max Verstappen op jonge leeftijd debuteerde en al vroeg werd gebombadeerd tot toekomstig kampioen, ziet Red Bull-teambaas Christian Horner nog altijd dezelfde 'Max' in zijn pitbox rondlopen. De teambaas heeft in de Sky Sports F1 podcast respect voor het feit dat de Nederlander zijn status niet de overhand laat krijgen.

Verstappen debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij AlphaTauri (Toro Rosso) in 2015. De wissel naar het topteam kwam tijdens de befaamde race in Spanje in 2016. De Limburger staat erom bekend dat hij vrij nuchter is en dat is hij volgens Horner ook gebleven, ondanks de vele successen. In gesprek met de Britse uitzendgemachtigde van de Formule 1 kijkt de teambaas terug op de loopbaan van de Nederlander, ook blikt uit kortstondig vooruit.

'Roem is niet naar zijn hoofd gestegen'

Op de vraag of Verstappen is veranderd sinds zijn debuut, reageert Horner: "Dat is het mooie aan alles, hij is eigenlijk helemaal niet veranderd. Natuurlijk is hij sinds zijn debuut bij ons volwassener geworden, maar dat enthousiasme, doorzettingsvermogen, mentaliteit, beheersing van de auto en zijn natuurlijke talent zijn allemaal niet veranderd." Met drie wereldtitels achter zijn naam is Verstappen inmiddels één van de grotere sporters van de wereld, maar ondanks dat feitje blijft de Limburger zichzelf: "Ook de roem is niet naar zijn hoofd gestegen. Hij is nog steeds diezelfde kerel en erg populair in de garage. Hij zegt wat hij van dingen vindt en hij probeert geen stereotype te worden en daar kun je alleen maar respect voor hebben."

'Blijft niet tot zijn 42e in de Formule 1'

Wat de toekomst voor Verstappen brengt, dat is natuurlijk nog maar de vraag. De 26-jarige coureur heeft al meermaals aangegeven dat hij doel al is bereikt met de eerste wereldtitel en dat alles nu een bonus is. "Hij is een competitieve kerel. De kalender is slopend en hij is 26 jaar en ziet coureurs van 42 jaar rondrijden en kan zich waarschijnlijk niet voorstellen dat hij op die leeftijd nog in de sport zit. Ik twijfel er ook aan of dat zo is. Hij weet wat hij wil en heeft een sterk karakter. Zolang hij de motivatie heeft en gecommitteerd is, dan blijft hij gewoon in de Formule 1. Al denk ik niet dat hij nog op zijn 42e zal blijven racen in de Formule 1."