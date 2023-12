Vincent Bruins

In deze video gaan we het hebben over Scuderia AlphaTauri. Franz Tost was al sinds 2006, vanaf de oprichting het van B-team van Red Bull Racing, de teambaas, maar hij neemt afscheid van de formatie uit Faenza. Het stokje wordt overgedragen aan Laurent Mekies. Max Verstappen kwam in 2015 voor het team uit waar hij Carlos Sainz als ploegmaat had.

