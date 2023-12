Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 12:07 - Laatste update: 12:20

Helmut Marko verwacht niet dat Red Bull Racing in de toekomst de Formule 1 zal domineren zoals het afgelopen seizoen heeft gedaan. Wel denkt de hoofdadviseur dat Max Verstappen kampioenschappen zal blijven winnen. Ook spreekt de Oostenrijker zich bij oe24 uit over Singapore en de volle kalender van 2024.

Verstappen was afgelopen seizoen bijna onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens de Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Een week later in Japan werd de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. De Nederlander won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede in de eindstand om het dominante seizoen van de energydrankfabrikant compleet te maken. De Mexicaan zegevierde in de wedstrijden in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan die Verstappen niet wist te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Records Schumacher en Hamilton

Toen Michael Schumacher zeven wereldkampioenschappen won, waarvan vijf op rij met Ferrari, en 91 Grands Prix op zijn naam schreef, dacht men dat geen enkele Formule 1-coureur dat ooit nog zou inhalen. Lewis Hamilton wist het aantal wereldtitels echter te evenaren en het record voor het aantal overwinningen zelfs te verbreken met momenteel 103. Marko denkt dat ook Verstappen in buurt zal gaan komen van Schumacher en Hamilton. "Daar vertrouw ik Max wel mee. Het is hoogstwaarschijnlijk dat hij wereldkampioenschappen zal blijven winnen. Maar ik denk gewoon niet dat het mogelijk is om nog een seizoen te hebben als dit jaar waarin we eindigden met 21 overwinningen in 22 races."

OOK INTERESSANT: Horner over FIA-onderzoek naar Wolff: "Niet gekomen door Red Bull Racing"

Misleid in Singapore

De hoofdadviseur wist dat de zegereeks van Red Bull ergens doorbroken zou worden: "Ik heb altijd gezegd: 'Als we door Singapore weten te pushen, dan ben ik optimistisch dat [een perfect seizoen] zal gebeuren'. Vervolgens hebben we onszelf misleid door de simulator en waren we er niet toe in staat goed te kwalificeren. We waren in de race weer snel, maar inhalen is nauwelijks mogelijk op dat stratencircuit." Op de vraag of de energydrankfabrikant weer gaat proberen alle races te winnen, antwoordde Marko: "Het is een illusie dat we dat kunnen. Maar laten we eerst maar eens kijken of alle 24 races überhaupt verreden kunnen worden. Zoals iedereen weet, Imola werd dit jaar afgelast vanwege de natuurramp. Als ik kijk naar hoe het er recentelijk aan toegaat in de wereld, moet je heel optimistisch zijn dat alles doorgaat zoals gepland."