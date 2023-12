VIDEO | Ten Voorde: "Zandvoort was speciaal met drie Nederlanders op het podium"

Redactie

Dinsdag 5 december 2023 16:38 - Laatste update: 16:54

December is aangebroken en dat betekent dat het tijd is om samen met de vrienden van GPFans terug te kijken op hun seizoen. We beginnen met Porsche Super Cup-wereldkampioen Larry ten Voorde! We werpen een blik op zijn seizoen, ontdekken wat hem het meest is bijgebleven van dit jaar en kijken ook vooruit naar wat 2024 in petto heeft. Naast Ten Voorde zullen onder anderen deze maand nog Robert Doornbos, maar ook Red Bull-simcoureur Rudy van Buren aanschuiven. Bekijk de video hieronder of op YouTube.