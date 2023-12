Remy Ramjiawan

De 38-jarige Lewis Hamilton moet toegeven dat de afgelopen twee seizoenen, waarbij hij geen overwinning wist te pakken, er toch wel bij hem heeft ingehakt. De Engelsman twijfelde flink aan zichzelf, maar stelt ook dat dit heel normaal is en wil het 2023-seizoen zeker niet als zijn slechtste jaar beschouwen.

Inmiddels bevindt de Formule 1 zich in het tijdperk van Max Verstappen, maar het is nog altijd Hamilton die zeven kampioenschappen achter zijn naam heeft staan. De Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 wist de Brit nog te winnen, maar dat is dan voorlopig ook de laatste zege van hem geweest. Mercedes kon in 2022 nog wel plaatsnemen op de hoogste treden en dat gebeurde in Brazilië. De eer voor de overwinning ging echter naar teamgenoot George Russell.

Langste periode zonder overwinning

In gesprek met Motorsport.com legt Hamilton uit dat het 2023-seizoen nog niet zo slecht was, als het eruit zag. "Als je naar de successen kijkt, dan is het mijn langste periode dat ik in mijn carrière droogsta. Als je de overwinningen [in 2009,2010 en 2011] wegdenkt, dan zijn die seizoenen veel minder goed." Hamilton is na Fernando Alonso de oudste coureur en dat betekent dat fit blijven nog belangrijker is geworden, dan een aantal jaren geleden. "Ik denk dat ik op mentaal vlak veel geleerd heb over hoe ik mezelf fit kan houden en hoe ik positief kan blijven. Ik ben 38 - bijna 39 - en zit geweldig in mijn vel. Dat is te danken aan de nieuwe tools die ik opgepikt heb."

Twijfel sloeg toe

Het 2023-seizoen was er eentje van vallen en opstaan. Zo wist de Brit in Hongarije nog de pole position te pakken, maar zag hij zijn kansen op de zege na een paar honderd meter al verdampen. Tijdens de race op COTA kwam Hamilton als tweede over de streep, maar werd hij uiteindelijk gediskwalificeerd voor de rijhoogte. "Als je twee van zulke zware seizoenen hebt gehad, dan ga je automatisch twijfelen of het aan jezelf ligt of aan de auto." Wel benadrukt hij dat dit heel normaal is: "Ik ben een mens en iedereen die zegt dat hij niet twijfelt aan zichzelf, die houdt zichzelf voor de gek."