Jan Bolscher

Dinsdag 5 december 2023 12:39

Christian Horner denkt dat de mentaliteit van Max Verstappen, ondanks al het recente succes van de Nederlander, niet zal veranderen. De afgelopen vijf jaar is het immers ook niet veranderd, aldus de Red Bull Racing-teambaas.

Verstappen heeft een bijzonder indrukwekkend jaar in de Formule 1 achter de rug. De Nederlander won 19 van de 22 races, stond 21 keer op het podium, ging meer dan duizend ronden aan de leiding, won tien races op rij en werd met een recordaantal van 575 WK-punten, voor de derde keer achtereenvolgend wereldkampioen. De 26-jarige Limburger is in de vorm van zijn leven. En volgens teambaas Christian Horner zal dat niet snel veranderen.

Mentaliteit Verstappen

"Ik denk dat hij precies hetzelfde blijft", wordt de Red Bull Racing-teambaas geciteerd door RaceFans. "Hij is de afgelopen vier of vijf jaar niet veranderd. Hij is een racer: hij wil racen, en winnen. Hij is een met de auto en heeft ontzettend veel natuurlijk talent. Hij heeft veel vertrouwen en geloof in zijn eigen vermogen. Ik denk dat hij gewoon zal proberen dit voort te blijven zetten. Nu is het aan ons om hem de middelen te geven waarmee hij dat kan doen. Hopelijk kunnen we een aantal lessen die deze auto ons heeft geleerd gebruiken en toepassen op de RB20."

Singapore 2023

Het enige weekend waar diens voorganger, de RB19, afgelopen seizoen niet lekker voor de dag kwam, was in Singapore. Red Bull Racing sloeg de plank mis qua afstellingen, waardoor Verstappen moest tekenen voor de vijfde plaats. Teammaat Sergio Pérez werd achtste. "Deze auto zal - in ieder geval voor een behoorlijke tijd - de geschiedenis ingaan als de meest succesvolle auto in de geschiedenis van de Formule 1", vervolgt Horner. "Er is nog steeds iets om na te jagen. Het [Singapore] is een waardevolle les dat dingen snel kunnen veranderen."