Lars Leeftink

Vrijdag 1 december 2023 18:47 - Laatste update: 19:11

Volgens Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, gaat de concurrentie pas in 2026 weer een kans krijgen om Red Bull Racing en Max Verstappen uit te dagen. Slecht nieuws voor Lewis Hamilton, aldus de Brit.

Volgens Windsor zal de eerste kans voor de concurrentie om Red Bull en Verstappen uit te dagen, pas weer in 2026 zijn. Dan begint een nieuw tijdperk in F1, met nieuwe motoren, nieuwe teams en nieuwe auto's. Dit zegt de Brit in een video op zijn YouTube-kanaal. "Het wordt tot aan de nieuwe reglementen waarschijnlijk veel van hetzelfde. Hij [Verstappen] zou dus vijf kampioenschappen kunnen hebben als de nieuwe reglementen van kracht worden. Misschien dat Newey er wel mee stopt tegen die tijd, maar zal dat echt een probleem zijn als we al met de nieuwe reglementen bezig zijn?"

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de volledige grid van het Formule 1-seizoen 2024

Kwaliteiten Verstappen

Vervolgens zet Windsor de kwaliteiten van Verstappen uiteen. "Hij is erg goed in het verkeer, hij weet ontzettend goed uit de problemen te blijven in de eerste ronden als hij niet vooraan mag beginnen. Hij weet ook heel goed wanneer hij wel en wanneer hij niet moet pushen. Hij weet ook bij welke coureur hij wel agressief kan zijn en bij welke niet. Net als Schumacher weet hij precies wat hij nodig heeft in de complexe wereld van de F1. Hij kan dat goed overbrengen en zijn team precies vertellen wat hij wil. Hij zegt: geef me dit en ik doe de rest. Het is geweldig wat hij heeft laten zien dit jaar, dus ja ik denk dat hij er acht kan winnen."

Achtste titel voor Hamilton?

Hamilton heeft sinds eind 2021 geen race meer gewonnen en lijkt ver verwijderd te zijn van zijn achtste titel, die hij in 2021 bijna pakte. Windsor blijft hopen dat de Brit nog een keer kampioen wordt, maar ziet het op korte termijn helaas niet gebeuren. "Ik hoop het wel, want ik leef nog altijd met hem mee na wat er in Abu Dhabi 2021 is gebeurd. Maar ik ben er niet zo zeker van dat hij die kans nog gaat krijgen, zolang Max bij Red Bull rijdt."