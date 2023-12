Jan Bolscher

Helmut Marko vertelt dat Lewis Hamilton naast Max Verstappen bij Red Bull Racing nooit zou werken, omdat wat erin 2021 is gebeurd, nog te diep zit bij de Nederlandse drievoudig wereldkampioen.

In de slotseconden van het Formule 1-seizoen ontstond er plots nog een verrassend nieuw hoofdstuk: Christian Horner openbaarde in de media dat een afgevaardigde van het kamp van Lewis Hamilton contact met hem zou hebben gezocht, om te kijken of er mogelijkheden zouden zijn wat betreft het stoeltje naast Max Verstappen. Ook zou de zevenvoudig wereldkampioen gesprekken hebben gevoerd met Ferrari voor 2024. Hamilton ontkende dit, waarna Horner suggereerde dat het de vader van de Brit was geweest die contact had gezocht.

Contact Hamilton met Red Bull

Horner werd er door Hamilton van beschuldigd dat hij de boel op wilde stoken, maar volgens Red Bull-topman Helmut Marko is het contact er wel degelijk geweest: "Ik heb het bericht zelf gezien, maar zei meteen: no way", zo klonk het. In gesprek met OE24 vertelt de Oostenrijker waarom hij het nooit ziet gebeuren: "Verstappen en Hamilton in één team gaat niet werken", klinkt het. "Bij Max zit wat erin 2021 is gebeurd, te diep."

Seizoen 2021

Daarmee doelt Marko op het intense gevecht om het wereldkampioenschap tussen Verstappen en Hamilton in 2021, waarbij de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind trok. De spanningen tussen beide kemphanen liepen in dit seizoen meerdere keren hoog op, onder andere na forse crashes in Groot-Brittannië en Monza. Met name die eerste zorgde voor woede binnen het Red Bull-kamp. Na contact tussen beiden vloog Verstappen met een impact van 54G de muur in. Terwijl de Limburger ter controle naar het ziekenhuis moest, 'vierde Hamilton gewoon de overwinning", klonk het destijds.