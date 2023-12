Jan Bolscher

Vrijdag 1 december 2023 10:44 - Laatste update: 11:36

De beurskoers van Viaplay is met 80 procent gekelderd, nadat de streamingdienst vrijdagochtend verregaande maatregelen aankondigde om de huidige financiële situatie op termijn weer te boven te komen.

Viaplay maakte vrijdagochtend de cijfers van het derde kwartaal bekend, nadat deze presentatie verschillende keren werd uitgesteld. Inmiddels is bekend dat de streamingdienst verregaande maatregelen heeft getroffen in een poging om in eerste instantie het hoofd boven water te houden, en uiteindelijk in een financieel gezonde situatie terecht te komen. Het Zweedse bedrijf heeft na deze aankondiging echter opnieuw een flinke duikeling gemaakt op de aandelenbeurs. De uitzender van de Formule 1 in Nederland zag nog eens 80 procent van de koers verdampen.

Beurskoers gekelderd

Op vrijdagochtend werd bekend dat de markten waar Viaplay ondermaats presteert, van de hand worden gedaan. Voor de Britse tak is inmiddels een koper gevonden, en de dienst trekt zich voor de zomer van 2025 terug uit Polen en de Baltische Staten. Hier is het volgens Viaplay onrealistisch om winstgevend te worden. Viaplay heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland tot eind 2024 in handen. Hier lijkt voorlopig dus niets aan te veranderen. In januari wordt besloten of een grote kapitaalinjectie wordt goedgekeurd, waarmee het bedrijf er weer bovenop hoopt te komen.

