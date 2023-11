Brian Van Hinthum

Woensdag 29 november 2023

Mohammed Ben Sulayem kwam begin dit jaar onder vuur te liggen, toen er oude vermeende seksistische opmerkingen van de FIA-president aan het licht kwamen. De voorman slaat nu terug richting de mensen die hem onder vuur namen en spreekt van een 'onmenselijke aanval'.

Begin dit jaar kwam Ben Sulayem om meerdere redenen onder vuur te liggen. De man uit de Emiraten haalde zich de woede van de Formule 1 en Liberty Media op de hals door een soort prijs te drukken op de verkoop van de koningsklasse. Even later kwamen er vermeende opmerkingen op een oude website uit 2001 aan het licht. The Times wist destijds de quotes te onthullen. Op de site, waarop hij uitlegde waar hij wél en niet van hield, stond onder meer: "Ik hou van de woestijn en ik hou ervan om échte mensen te leren kennen. Hij zou niet houden van praten 'over geld. Daarnaast hou ik niet van vrouwen die denken slimmer te zijn dan mannen, want dat is niet waar."

Ben Sulayem ontkent

Ben Sulayem heeft in die periode niet gereageerd op wat er allemaal gezegd en geschreven werd en hij deed zelfs een stap terug vanaf de Formule 1. Inmiddels wil de oud-coureur wél reageren op wat er destijds allemaal speelde. Tegenover PA Media vertelt hij over de situatie vanuit zijn ogen. "Wat heb ik gezegd, als dat al zo is? Laten we doen alsof ik het was. Ik vertel je precies wat er stond", zegt Ben Sulayem, die de quotes van de website aanhaalt. "Heb ik gezegd dat we slimmer zijn? Nee. Heb ik gezegd dat zij minder slim zijn? Nee. Alsjeblieft zeg, als dat het enige is dat ze tegen mij hebben, ga je grandioze gang. Je kunt het nog vel erger maken. Mensen proberen terug te gaan en kijken wat ik gezegd heb dat tegen vrouwen is. In de 117 jaar van de FIA, ben ik de enige president die een vrouwelijke CEO heeft aangesteld."

Onmenselijke manier

De voorman heeft het totaal niet op de manier waarop hij aangevallen wordt door sommige personen. Ook met de gedachte dat zijn zoon eerder dit jaar overleed. "De aanval op mij eerder dit jaar was onmenselijke met de tragedie die ik heb meegemaakt. Ik zou het geweldig vinden dat wanneer ik dit soort dingen echt gedaan zou hebben, dat mensen even met mij gaan zitten en mij daarmee confronteren. Maar ga geen dingen fabriceren en naar mij gooien. Wanneer ik vervolgens vertel dat je het moet bewijzen, ren je weg en kom je niet terug. Dat is niet de manier."