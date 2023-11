Lars Leeftink

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is allesbehalve tevreden met P2 in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijker wil er met zijn team tijdens de winterstop alles aan doen om het gat met Red Bull Racing, en dan vooral Max Verstappen, te dichten.

In gesprek met Motorsport.com laat Wolff weten dat het concept voor 2024 wederom op de schop gaat. Het is iets wat Mercedes tijdens het seizoen 2023 ook al heeft gedaan, maar volgens Wolff niet naar tevredenheid. "We veranderen het hele concept. We stappen volledig af van hoe we het chassis hebben opgebouwd, de gewichtsverdeling en de luchtstroom. Ik bedoel, letterlijk, bijna elk onderdeel wordt veranderd, want alleen door dat te doen, denk ik dat we een kans hebben."

Wolff niet optimistisch

Wolff is, zo zegt hij zelf, nooit echt optimistisch en kijkt uit met te hoge verwachtingen creëren. De Oostenrijker kijkt dan ook niet tevreden terug op het seizoen 2023, waarin Mercedes tweede werd bij de constructeurs. "Ik heb me nog nooit in mijn leven ergens optimistisch over gevoeld. Het klinkt misschien een beetje ellendig, maar het heeft me beschermd om mijn verwachtingen te managen en gewoon harder te pushen, omdat ik denk dat het nooit goed genoeg is. Daarom zit ik hier met een zure nasmaak. We wonnen de tweede plek, maar we verloren de eerste plek."

Geen zekerheid voor 2024

Wolff weet echter zelf ook dat er geen zekerheid is dat Mercedes in 2024 een stap vooruit kan gaan zetten, ondanks dat het team er wel alles aan zal doen om dit voor elkaar te krijgen. "We kunnen het ook verkeerd doen. Ik denk dat we het op de koop toe moeten nemen, er nederig over moeten zijn en het als een goede dag moeten beschouwen. Ik twijfel er niet aan dat McLaren volgend jaar meedoet, misschien ook Aston Martin en wie weet nog anderen. Hoe moeilijk het ook is om eraan herinnerd te worden dat het slechts P2 is, het is ook een geweldige, geweldige kans om terug te komen en te streven naar het allerbeste."