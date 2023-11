Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 11:29

George Russell vertelt dat een groot deel van de mensen die werkzaam zijn in de paddock, het zwaar hebben gehad tijdens de slotfase van het Formule 1-seizoen. Zo waren veel monteurs van de Mercedes-coureur ziek of vermoeid.

Het Formule 1-seizoen van 2023 telde oorspronkelijk 24 races, maar vanwege het wegvallen van China en Imola werden er uiteindelijk 22 Grands Prix verreden. Een flink aantal, maar het was vooral het laatste deel van de kalender dat erbij velen flink in hakte. Van Japan naar Qatar, om vervolgens drie achtereenvolgende races af te werken in Texas, Mexico en Brazilië. Na een korte adempauze vertrok de hele karavaan richting Las Vegas, waarna zeven dagen later ruim 12.000 kilometer verderop de seizoensafsluiter in Abu Dhabi werd verreden.

Artikel gaat verder onder video

Het vele reizen, de verschillende klimaten en met name de constante forse tijdsverschillen, vormden zichtbaar een uitdaging voor veel coureurs. Maar volgens Russell is het nog veel zwaarder voor alle andere mensen die in de paddock werken: "Ik denk dat wij het als coureurs het beste voor elkaar hebben van iedereen in de paddock, met de manier waarop wij reizen", vertelt hij in Abu Dhabi. "We begeven ons in een bevoorrechte positie. Maar iedereen in de paddock... Ik heb heel veel zieke monteurs."

Personeel afwisselen

De Mercedes-coureur vervolgt: "De engineers hebben moeite met de constante tijdsverschillen, het lichaam weet niet waar je bent, eten op wisselende tijdstippen, in verschillende hotels verblijven, verschillende omgevingen, verschillende klimaten... Het lichaam raakt in de war. Volgens mij worden er gesprekken gevoerd over het afwisselen van personeel volgend jaar, zodat ze niet iedere race kunnen doen. Ik denk dat dat iets goeds zou zijn. Ook denk ik dat het niet duurzaam is dat 4000 mensen, volgens mij is het zoiets, 24 races afwerken. Helemaal als je kijkt naar hoe het [de F1-kalender] geografisch gezien nog steeds niet echt logisch is."