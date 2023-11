Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 18:02

Christian Horner en Toto Wolff beleven al enkele jaren samen een intense rivaliteit als teambazen van Red Bull Racing en Mercedes. Na afloop van het 2023-seizoen, waarin de formatie van Horner zwaar domineerde en het team van Wolff tweede werd, was er een zeldzaam vriendelijk moment tussen het tweetal. Dat werd vastgelegd.

Het is natuurlijk geheel logisch om in een intense wereld als de Formule 1 niet met iedereen vrienden te kunnen zijn. De rivaliteit tussen Horner en Wolff bereikte natuurlijk het absolute kookpunt tijdens het zenuwslopende 2021-seizoen. De twee heren maakten tijdens dat jaar van elke gelegenheid gebruik om modder naar elkaar te gooien en de twee teambazen die zo ongeveer het langste meelopen in de koningsklasse zullen sinds dat jaar vermoedelijk geen beste vrienden meer worden.

Historische foto

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi was de druk natuurlijk van de ketel. Red Bull Racing ging met het ongelofelijke aantal van 21 overwinningen in dit seizoen aan de haal, terwijl Mercedes geen een keer als eerste over de streep kwam. De Duitse renstal wist zich wél tot vicewereldkampioen te kronen, door tweede te worden in het constructeurskampioenschap. Na afloop van de laatste race van het seizoen kwamen de twee kemphanen elkaar tegen in de paddock en leek alles weer even vergeten en vergeven. De twee teambazen kenden een mooie omhelzing en poseerden samen voor een foto die ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zal gaan.