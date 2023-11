Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 16:15

Max Verstappen wist zondag met zijn negentiende overwinning van het seizoen een mooie kers op de taart te bewerkstelligen op zijn ongekend dominante seizoen in de Formule 1. Hoewel het voor de Nederlandse Verstappen-fans natuurlijk genieten geblazen is, hoopt Olav Mol dat het volgend jaar heel anders gaat zijn.

Verstappen won dit seizoen na zijn zege op het Yas Marina Circuit negentien van de 22 races en de Limburger heeft dan ook één van de meest dominante seizoenen die de Formule 1 ooit gezien heeft beleefd. De Red Bull-coureur wist de ene na de andere zege aaneen te rijgen en zodoende vroeg in het kampioenschap al beslag te leggen op de wereldtitel. Ondertussen klom hij op de ladder met meeste overwinningen aller tijden naar de derde plaats met 54 zeges in de koningsklasse. Daarmee laat hij een andere Red Bull Racing-legende - Sebiastian Vettel - definitief achter zich.

Waanzinnige Verstappen

Het afgetekende seizoen van Verstappen zorgt natuurlijk niet bij elke Formule 1-fan voor evenveel plezier. Sommige kijkers bestempelen het 2023-seizoen als één van de saaiste seizoenen ooit en op sommige plekken maakt men zich dan ook druk dat de klasse van Verstappen schade toebrengt aan de sport. Ook Mol is van mening dat het beter zou zijn als we in 2024 gaan zien dat het Verstappen allemaal wat minder af gaat. "Je moet eigenlijk zeggen omdat het zo mooi is, we hebben natuurlijk het eerste WK meegemaakt, toevallig op deze baan. Hij heeft nu drie wereldkampioenschappen op zo'n waanzinnige manier", begint hij ten eerste met lof voor zijn landgenoot aan tafel van het Race Café op Ziggo Sport.

Vechten voor podiums?

De commentator vervolgt: "Feitelijk denk ik dat we er wel aan toe zijn. Ik hoop het niet", zegt Mol over een mogelijke herhaling van het dominante 2023-seizoen. "Ik hoop dat hij volgend jaar niet zo dominant is. Ik wil deze Max Verstappen wel eens zien als het alleen maar om P4 of P3 moet gaan. Komt dan de oude - in de Renault-tijd - narrige Max naar boven? Of heeft hij ook daar zijn wijsheid in geleerd? Dat hij zegt: 'Oké, kan gebeuren'. Die Hamilton staat natuurlijk ook al twee jaar droog", besluit de ervaren verslaggever.