Jan Bolscher

Maandag 27 november 2023 09:01

Max Verstappen geeft normaal gesproken weinig om records en statistieken, maar in Abu Dhabi besloot de drievoudig wereldkampioen zijn bandenstrategie een beetje aan te passen, om nog maar eens in de geschiedenisboeken te komen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is van begin tot eind gedomineerd door Verstappen. De Nederlander won 19 van de 22 verreden races en stond 21 keer op het podium. Alleen in Singapore lukte het niet. Hier werd hij vijfde, nadat Red Bull Racing grote moeite had met het afstellen van de RB19 voor het Marina Bay Street Circuit. Tussen maart en november heeft de drievoudig wereldkampioen verschillende indrukwekkende - en zeer oude - koningsklasserecords verbroken. Maar in Abu Dhabi lag er nog één hele bijzondere op de tafel.

1000 ronden aan de leiding

De Red Bull Racing-coureur kon de eerste Formule 1-coureur ooit worden die meer dan 1000 ronden in één seizoen aan de leiding zou gaan. En dat lukte. Tijdens het seizoen van 2023 ging Verstappen in totaal 1003 ronden aan de leiding, gevolgd door teammaat Sergio Pérez met 146 ronden, Carlos Sainz met 77 ronden, Charles Leclerc met 41 ronden en Lando Norris met 30 ronden. Waar Verstappen erom bekend staat normaal niet veel om records en statistieken te geven, wilde hij deze ook zelf graag binnenhengelen.

Aangepaste strategie

"Bij het ingaan van de race wist ik dat het tot de mogelijkheden behoorde", vertelt Verstappen na afloop van de race. "Vanuit de engineerskant wilden we proberen de strategie zo te plannen dat we niet te vroeg zouden pitten [om de leiding in de race niet uit handen te geven], dus we hebben gewacht tot anderen gingen pitten. Door dit te proberen, was het misschien niet de meest snelle strategie. Maar ik wilde aan kop blijven om de ronden af te kunnen vinken", aldus de 26-jarige Limburger.