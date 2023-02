Waarom heeft Alfa Romeo een 'team representative' en niet een teambaas?

Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 februari 2023 13:01

Het team van Alfa Romeo heeft zich op dinsdag officieel gepresenteerd aan de buitenwereld. Niet alleen de C43 was onderdeel van de presentatie, ook het nieuwe management, waaronder Team Representative Alessandro Alunni Bravi kwam aan het woord. Maar daar waar de andere teams een teambaas in dienst hebben, heeft Alfa Romeo voor een andere titel gekozen.

De renstal uit Hinwil heeft in de afgelopen jaren een aantal gedaanteverwisselingen doorgemaakt. Uiteindelijk heeft het team vandaag de dag als titelsponsor Alfa Romeo, maar aan die samenwerking wordt aan het einde van het seizoen een punt gezet. Audi heeft zich namelijk gecommitteerd aan Sauber als toekomstige partner. Daarnaast heeft het Duitse merk ervoor gekozen om een minderheidsbelang in te nemen in de renstal. Het tekent de lange termijn plannen van de formatie.

Overstap Seidl

Met de komst van Audi is ook voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl overgestapt. De Duitser is geen onbekende van de Volkswagen Group, waar Audi onder valt. Seidl was namelijk bij BMW aan het werk, toen het merk van 2000 tot en met 2009 in de koningsklasse actief was. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het LMP1-programma van Porsche, dat andere merk van de Volkswagen Group. Inmiddels gaat Seidl door het leven als de CEO van Sauber Motorsport.

Functie gesplitst

Bravi zal als Team Representative het Formule 1-project onder zijn hoede nemen en de Italiaan legt het ontstaan van de functie uit. "Samen met Andreas [Seidl] hebben we besloten om de structuur van de organisatie te veranderen. Dat is ons antwoord op de complexiteit waarmee elk Formule 1-team vandaag de dag mee te maken heeft. Er is niet slechts maar 1 structuur die je kan gebruiken voor een Formule 1-team en dus hebben we besloten om de functies te splitsen tussen verschillende personen, profielen en functies. Ik zal de Team Representative zijn. Dat betekent dat ik met Xevi Pujolar (hoofd track engineer) zal gaan samenwerken en met Beat Zehnder (sportief directeur). Ik zal het team vertegenwoordigen bij de FIA, FOM (Formula One Management), in de media en bij de sponsoren. We werken als een team en ik denk dat dit belangrijk is om te benoemen", zo legt de verantwoordelijke uit.

Xevi Pujolar & Zhou Guanyu

Sleutelwoord: efficiëntie

Daar waar de andere teams een traditionele structuur hanteren, kiest Sauber dus voor een alternatief. "Wij denken dat deze structuur een betere manier is om de taak uit te voeren die voor ons ligt. Het is simpelweg een andere structuur en ik denk dat teams altijd naar hun modellen kijken om efficiënter te worden", legt Bravi uit. Sauber is niet alleen met het komende seizoen bezig, maar de transformatie naar het fabrieksteam van Audi zorgt voor een aantal veranderingen.

Mick Schumacher, Beat Zehnder & Sebastian Vettel

"Efficiëntie is hierin echt het sleutelwoord. We moeten niet alleen efficiënt worden op de werkplaats, maar vooral efficiënt worden op de baan, maar ook de interne processen, waarover we natuurlijk een akkoord hebben bereikt en ik denk echt dat dit een flink verschil zal zijn. Teambaas zijn, is slechts een naam en wat hebben is een teambaas waarvan de functies zijn gesplitst over verschillende profielen. Zehnder als sportief directeur, Pujolar als technische man en ik als de verantwoordelijke man", aldus Bravi over zijn rol bij Sauber Alfa Romeo.

