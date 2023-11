Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 12:33 - Laatste update: 13:45

George Russell heeft de derde vrije training in Abu Dhabi als snelste afgesloten met een 1.24.418. Voor Max Verstappen is er werk aan de winkel in aanloop naar de kwalificatie van vanmiddag. De Red Bull Racing-coureur bleef steken op de zesde stek.

De derde en laatste vrije training in Abu Dhabi was voor de coureurs de laatste mogelijkheid om op jacht te gaan naar de perfecte afstellingen voor de kwalificatie. Vanwege het grote aantal rookies die op vrijdag deelnamen aan de eerste vrije training, en twee rode vlaggen tijdens de tweede vrije training, waren er verschillende coureurs die nog maar een aantal meters gemaakt hadden op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen was één van hen. De Red Bull Racing-coureur bleef tijdens zijn enige sessie van de dag steken op de derde tijd, met voor hem Lando Norris en Charles Leclerc.

Drukke openingsfase

Met een buitentemperatuur van 29 graden Celsius, was de asfalttemperatuur bij het vrijgeven van de baan opgelopen tot 43 graden Celsius. Verschillende coureurs - waaronder Lewis Hamilton - kwamen direct naar buiten om het zogeheten 'toplaagje' van de banden af te rijden. Op vrijdag bleken meerdere rijders namelijk moeite te hebben met het op temperatuur krijgen van de banden. De eerste rondetijd kwam op naam van Hamilton. De Mercedes-coureur klokte een 1.26.612 op de zachte band. Carlos Sainz begon met een run op de mediumband. Hij was met zijn eerste getimede ronde goed voor een 1.26.609.

Verstappen niet tevreden met afstelling

Sergio Pérez was de eerste Red Bull-coureur die zich op het asfalt waagde. De Mexicaan klokte op de zachte band meteen een 1.25.417 en steeg daarmee naar de eerste plaats in de tijdenlijst. Verstappen kwam met een dikke veertig minuten op de klok voor het eerst naar buiten. De Nederlander liet over de boordradio weten dat hij weinig grip had aan de achterkant van de auto, waarna hij naar binnen kwam om de afstellingen aan te laten passen. Op vrijdag was hij juist niet blij met de voorkant van de RB19. Halverwege de sessie bestond de top vijf uit George Russell (1.24.829), Verstappen (1.25.358), Pérez (1.25.417), Lance Stroll (1.25.520) en Fernando Alonso (1.25.543). Al deze tijden werden geklokt op de zachte band.

Russell zet de toon

Met name Russell leek er goed bij te zitten deze sessie. Richting de slotfase van de derde vrije training stond hij met een gat van vijf tienden naar Verstappen nog altijd bovenaan de tijdenlijst. Teammaat Hamilton leek minder tevreden. De zevenvoudig wereldkampioen moest het op dit punt doen met de twaalfde stek, achter Logan Sargeant. Zoals altijd tijdens de vrije trainingen, is het echter nooit precies te zeggen met wat voor programma's de verschillende coureurs bezig zijn. Ook Ferrari viel op met een zestiende stek voor Leclerc, en de zeventiende plaats voor Sainz.

Slotfase

Ook in de slotfase liet Verstappen over de boordradio horen dat de auto alle kanten aan het opspringen was. De drievoudig wereldkampioen was nog altijd niet te spreken over zijn RB19. Russell eindigde de sessie als snelste man met een 1.24.418, gevolgd door Norris (1.24.513), Oscar Piastri (1.24.810), Alexander Albon (1.24.929) en Leclerc (1.25.099). Verstappen bleef steken op de zesde tijd. Teammaat Pérez moest het doen met P11, één plekje voor Hamilton.