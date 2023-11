Vincent Bruins

Donderdag 23 november 2023 17:44

In deze video gaan we het hebben over Lewis Hamilton die bepaalde uitspraken van Christian Horner ontkent. De teambaas van Red Bull Racing maakte wereldkundig dat er vanuit het managementteam van Hamilton met Red Bull gesproken is over een mogelijke overgang naar de energydrankfabrikant, maar volgens de zevenvoudig wereldkampioen is dit niet waar. Ook bespreken we het reisadvies voor de Verenigde Arabische Emiraten dat verscherpt is. Daarnaast spreekt Ferrari-topman John Elkann zich uit over de FIA na de putdekselsaga in Las Vegas.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.