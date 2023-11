Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes kwakkelt richting het einde van het seizoen en de Duitse formatie hoopt in de winter een hoop afstand richting Red Bull Racing goed te maken. Nico Rosberg denkt dat de formatie van Toto Wolff in 2024 zomaar kan terugslaan en dat Lewis Hamilton kan gaan vechten voor zijn achtste titel.

Met nog één Grand Prix op het programma is het Formule 1-seizoen van 2023 over een aantal dagen afgelopen. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Inmiddels is het gat wat minder groot, maar Duitse formatie blijft kwakkelen en lijkt het jaar af te moeten gaan sluiten zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap behoort nog wél tot de mogelijkheden.

Briljante flitsen

George Russell zei op donderdag in Abu Dhabi dat er een groot gat te dichten valt, terwijl Rosberg denkt dat zijn voormalig werkgever in 2024 zomaar weer in de strijd om de hoofdprijs te vinden kan zijn: "We hebben recent nog briljante flitsen van het Mercedes-team gezien. Ze missen alleen consistentie. Kijk naar Austin. Daar deden ze mee voor de overwinning en hadden ze zelfs de snelste auto over het hele weekend gezien. We zien dus dat ze de auto beginnen te begrijpen. Nu moeten ze nog consistenter worden. Ook komen ze nog snelheid op de rechte lijn tekort, maar dat beginnen ze ook te begrijpen", zegt hij tegenover Daily Mail.

Geen voorkeur voor kampioen

De Duitser reed zelf natuurlijk lang voor de Zilverpijlen en dus weet hij hoe het team in elkaar steekt: "Ik geloof in de vaardigheden van Mercedes, omdat ik daar heb gezeten. Ik weet hoe sterk ze zijn. Het zijn nog altijd dezelfde mensen. Er is zeker een kans dat Hamilton volgend jaar weer voor het wereldkampioenschap kan vechten", stelt de analist. Verder heeft hij geen voorkeur voor wie er kampioen wordt: "Ik zou blij zijn als Mercedes wint, want het is natuurlijk mijn racefamilie uit het verleden. Maar wat betreft Lewis ben ik neutraal. Ik wil een geweldig gevecht voor het kampioenschap, waarbij de beste coureur wint. Natuurlijk heb ik daar geen voorkeur in."