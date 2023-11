Brian Van Hinthum

Donderdag 23 november 2023 12:29

De laatste race van het seizoen in Abu Dhabi staat voor de deur en het team van Mercedes is in een hevige strijd met Ferrari verwikkeld om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. George Russell hoopt het gevecht zondag in het voordeel van de Zilverpijlen te beslissen én kijkt vast richting 2024.

Daar waar de prestaties van Mercedes na een aantal goede upgrades steeds beter werden en hoop boden richting het einde van het seizoen, gaat het de laatste tijd weer niet van een leien dakje. Zo werd het op Interlagos een weekend om snel te vergeten voor Wolff en zijn team. Het hele weekend liep de ooit zo dominante formatie van de Oostenrijker compleet achter de feiten aan. Dat nota bene op het circuit waar Mercedes vorig jaar in het lastige 2022-seizoen de beste race van het seizoen wist te noteren.

Strijd met Ferrari

Ook in Las Vegas werd het eigenlijk weer niet wat men ervan gehoopt had. De Zilverpijlen hadden weliswaar de nodige pech in de gokstad, maar helemaal tevreden met de zevende en achtste plek is men ongetwijfeld niet. De povere prestaties tijdens de afgelopen races betekent dat het team van Toto Wolff voor de laatste race in Abu Dhabi nog slechts vier punten voorsprong heeft op het achtervolgende Ferrari. Werk aan de winkel dus, weet ook Russell: "We kijken ernaar uit om te proberen P2 in het constructeurskampioenschap binnen te halen."

Red Bull inhalen

De Britse coureur weet echter ook dat een team als Mercedes niet mikt op slechts een tweede plek en dat het richting 2024 zaak wordt om het gat naar Red Bull te dichten. Een lastig karwei, is Russell zich ook bewust: "Dan gaan de ogen richting volgend jaar. De uitdaging is gigantisch. We proberen allemaal de meest dominante auto uit de Formule 1-geschiedenis bij te halen. We gaan dit jaar wel veel beter de winter in dan vorig jaar", zo besluit de nummer acht in het wereldkampioenschap.