Redactie

Donderdag 23 november 2023 10:59

Het raceweekend in Abu Dhabi wordt vandaag afgetrapt met de mediadag, wat betekent dat de coureurs voor het eerst het Yas Marina Circuit betreden om de pers te woord te staan. En dat levert, zoals wel vaker, aardige kiekjes op.

Lewis Hamilton staat erom bekend er meerdere passies naast de Formule 1 op na te houden. Zo is de zevenvoudig wereldkampioen een grote liefhebber van de mode, waardoor hij regelmatig in opvallende outfits op het circuit verschijnt. Ook Lando Norris laat zich nu echter van zijn modebewuste kant zien. De McLaren-coureur is in Abu Dhabi in een zogeheten jubbah op het circuit verschenen, geheel in lijn met de lokale gebruiken en geloven.

Artikel gaat verder onder video