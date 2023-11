Remy Ramjiawan

Woensdag 22 november 2023 18:24

Voor AlphaTauri-teambaas Franz Tost was het in 2015 al vrij snel duidelijk dat hij met debutant Max Verstappen over een groot talent beschikte. De Oostenrijker gaat aankomend weekend beginnen aan zijn laatste race in de Formule 1 en blikt bij de Beyond the Grid-podcast terug op het debuut van de Nederlander binnen zijn renstal.

De inmiddels drievoudig wereldkampioen lag in zijn jongere jaren onder een flink vergrootglas van een aantal topteams uit de Formule 1. In 2014 maakte de Limburger officieel zijn autosportdebuut in het Europees Formule 3-kampioenschap bij het team van Van Amersfoortracing. Met maar liefst tien overwinningen dat jaar wist hij de derde plek in het kampioenschap te bemachtigen, de titel ging uiteindelijk naar ene Esteban Ocon. Toch had dr. Helmut Marko genoeg gezien en hij trok de minderjarige Verstappen aan bij Red Bull Racing. Een jaar later mocht de Limburger zelfs debuteren in de Formule 1, waarbij sommigen, teambaas Tost voor gek hadden verklaard.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner vond het 'verfrissend' dat Verstappen uitgesproken was over GP van Las Vegas

Aanpassingsvermogen

Verstappen wordt anno 2023 geroemd voor het feit dat hij tijdens een raceweekend al vanaf de eerste vrije training dicht op de limiet zit van de auto. Dat was, ondanks zijn leeftijd, in 2015 ook al zo. "Ik wilde met eigen ogen zien dat hij kon doen met onze auto en hij was direct goed. Hij leerde het remmen en alles, maar dat is het grote voordeel van Max, hij had geen problemen om op snelheid te komen. Daar waar andere coureurs misschien een aantal ronden nodig hadden om te wennen aan de snelheid en het remmen, zat Max direct op de limiet en hij had de controle. Hij was zeventien jaar, maar eigenlijk maakt dat niet uit. Dat is alleen maar een nummer op de kalender. Hij reed alsof hij er al jaren meedeed. Dat was doorslaggevend."

'Mensen verklaarden mij voor gek'

Dat heeft volgens Tost natuurlijk ook te maken met de leerschool van vader Jos. "Zijn opleiding was voortreffelijk. Als je iets aan hem had uitgelegd, dan wist hij direct hoe het zat. Hij reed naar buiten en probeerde het uit, of het nu werkte of niet." Toch was er ook veel kritiek op het debuut van de zeventienjarige Verstappen. Zo vonden sommigen dat hij toch wel erg jong was en dat de Nederlander eerst maar even de opstapklassen moest gaan doorlopen. "Mensen verklaarden mij voor gek en vroegen zich af hoe het mogelijk was dat ik iemand in de auto had gezet, die niet eens een rijbewijs had. Ik wilde daarover niet in discussie gaan en gaf aan dat ze over vijf jaar maar eens zouden moeten terugkomen", aldus Tost.