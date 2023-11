Hoe laat begint vandaag het Formule 1-raceweekend in Abu Dhabi?

Jan Bolscher

Vrijdag 24 november 2023 08:41

Het slotstuk van het Formule 1-seizoen wordt vandaag afgetrapt in Abu Dhabi. Ondanks het tijdsverschil met de Verenigde Arabische Emiraten, worden de sessies in Nederland op behapbare tijden afgewerkt.

De Grand Prix van Abu Dhabi vormt al enkele jaren traditiegetrouw het decor voor de laatste race van het Formule 1-seizoen. De organisatie heeft sindsdien al meerdere keren gekregen waar het ongetwijfeld iedere editie op hoopt: een spectaculaire ontknoping van het wereldkampioenschap. Zo was er in 2016 het gevecht tussen Lewis Hamilton en teammaat Nico Rosberg, waarbij de Duitser er uiteindelijk met zijn eerste en enige wereldkampioenschap van door ging. In 2021 was er uiteraard het inmiddels wereldberoemde titanenduel tussen Max Verstappen en diezelfde Hamilton.

Yas Marina: het duurste F1-circuit ooit gebouwd

Het raceweekend wordt afgewerkt op het Yas Marina Circuit: het duurste Formule 1-circuit ooit gebouwd. Er werd maar liefst 893 miljoen euro neergelegd om het hypermoderne circuit uit de grond te stampen. Dit is inclusief de bouw van het kunstmatige eiland waarop de baan gelegen is én een hagelnieuw hotel. Het circuit is in totaal 5,281 kilometer lang, telt zestien bochten en is voorzien van twee DRS-zones. Het baanrecord is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2021 in 1.26.106 het eiland rond. De race van aanstaande zondag wordt verreden over 58 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi - Nederlandse tijd

Het raceweekend wordt op vrijdag 24 november om 10:30 afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 14:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 25 november begint om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training. Om 15:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van Abu Dhabi gaat op zondag 26 november om 14:00 uur van start. In Abu Dhabi is het drie uur later dan in Nederland.

Overzicht tijdschema Nederlandse tijd

Vrijdag 24 november

10:30 uur: Eerste vrije training

14:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 25 november

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 november

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi