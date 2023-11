Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 14:31 - Laatste update: 15:05

Max Verstappen pakte zondag in Las Vegas alweer zijn 53e zege uit zijn loopbaan en de Nederlander is daarmee op gelijke hoogte gekomen met Sebastian Vettel op de derde plek qua meeste overwinningen. Ralf Schumacher sluit niet uit dat de Nederlander uiteindelijk het record van Lewis Hamilton [103] verbreekt.

Verstappen pakte zondag met de overwinning in de Grand Prix van Las Vegas alweer zijn achttiende overwinning in dit dominante seizoen. De Red Bull-coureur, die vanaf P2 vertrok in de gokstad, kreeg het echter niet cadeau tijdens de 21e race van het seizoen. De Limburger kreeg te maken met een stevig verzet van Charles Leclerc en kreeg daarnaast ook nog eens een vijf seconden straf aan zijn broek na een mislukte actie op de Monegask tijdens de start van de race.

Record Hamilton

Uiteindelijk bleef Verstappen ondanks de tegenvaller rustig en vond hij zijn weg naar voren voor de 53e overwinning uit zijn loopbaan. Met die zege in Las Vegas kwam Verstappen op de lijst van meeste zeges in de koningsklasse richting de gedeelde derde plek. Deze deelt hij nu met voormalig Red Bull-superster Vettel. Desalniettemin kan Verstappen de voormalig lieveling van Helmut Marko achter zich laten voor het einde van het seizoen, wanneer hij de overwinning in de slotrace van Abu Dhabi weet op te eisen. Met zijn leeftijd van slechts 26 jaar is het interessant om te zien hoe ver Verstappen op de lijst kan komen. Schumacher sluit in zijn column voor Sky Deutschland niet uit dat de 103 overwinningen van Hamilton eraan gaan: "Qua leeftijd en talent absoluut."

Goed voor Newey zorgen

De broer van Michael Schumacher, de man die op de tweede plek staat met 91 overwinningen, ziet echter wel twee belangrijke beren op de weg: "De eerste vraag is echter of hij zo lang wil blijven rijden. De tweede vraag is: heeft hij altijd zo'n geweldige auto? Volgend jaar is dat denk ik wel zo. Hij moet goed voor Adrian Newey zorgen om zeker te zijn dat het op deze manier doorgaat", lacht Schumacher. "In theorie kan hij het record breken. Maar wie had verwacht dat Hamilton er zo lang over zou doen en ineens stopt met winnen? In de Formule 1 heb je ook je team en de auto nodig. Als een regel verandert, kan alles zomaar de verkeerde kant op gaan."