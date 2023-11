Vincent Bruins

Maandag 20 november 2023 11:25 - Laatste update: 11:51

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas werd afgelopen weekend verreden en toeschouwers moesten een boel geld neerleggen om bij de race aanwezig te mogen zijn. Er was echter nog een groep fans die een creatieve oplossing had om de wedstrijd op een goedkopere manier bij te kunnen wonen.

Het weekend van de allereerste race van de koningsklasse in de gokstad sinds 1982 begon op controversiële wijze. Na slechts acht minuten in de eerste vrije training op de late donderdagavond, wat voor ons Nederlanders de vroege vrijdagochtend was, moest de sessie worden stilgelegd. Carlos Sainz was over een losgeraakte putdeksel gereden met een compleet vernielde Ferrari tot gevolg. Ook Esteban Ocon en Zhou Guanyu liepen schade op. Uit veiligheidsoverwegingen werd Vrije Training 1 niet meer hervat en werd Vrije Training 2 met meer dan twee uur uitgesteld en met een half uur verlengd. Dat betekende dat de openingsavond van de Grand Prix van Las Vegas tot vier uur 's nachts lokale tijd zou duren. Omdat de organisatie het zich niet kon veroorloven om personeel tot zo laat te laten werken, moest het de beslissing nemen om de fans weg te sturen vóór de tweede trainingssessie. De politie moest zelfs ingrijpen om de ontevreden toeschouwers van de tribunes af te krijgen.

Creatieve oplossing

Enkele fans die vrijdag werden weggestuurd door de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1. Volgens de aanklacht is er sprake van contractbreuk, nalatigheid en misleidende handelspraktijken. Naast het fiasco tijdens de vrije trainingen was er eerder al een boel kritiek van de lokale bewoners die last hadden van de verbouwingen voor het Las Vegas Strip Circuit. Daarnaast waren fans van de Formule 1 niet te spreken over de hoge prijzen voor tickets om de race bij te kunnen wonen. De prijzen voor kaartjes voor alle drie de dagen waren niet te vinden onder de tweeduizend dollar.

De organisatie wilde er ook nog een stokje voor steken dat fans die rond het stratencircuit liepen maar geen kaartje hadden, mee konden gluren. Er werden op ramen van loopbruggen over het circuit stickers geplakt waardoor je alleen een waas zag, maar deze werden door mensen al gauw er afgescheurd. Aan het hekwerk rond de baan werden ook nog eens zwarte doeken vastgemaakt, maar fans maakten daar simpelweg gaten in om zo toch nog de race te kunnen zien.