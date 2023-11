Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes is nog altijd in een hevige strijd met Ferrari verwikkeld om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Beide teams gaan met een gat van slechts vier punten richting de slotrace in Abu Dhabi. Toto Wolff denkt dat zijn formatie goede kansen heeft en sneert daarbij ogenschijnlijk richting Michael Masi.

Het constructeurskampioenschap is inmiddels natuurlijk al lang en breed beslist tijdens de Grand Prix van Japan en het mag geen verrassing zijn dat Red Bull Racing er met de titel vandoor is gegaan. Achter de formatie van Christian Horner is het echter nog behoorlijk spannend om de tweede plek, een eindklassering waar Mercedes en Ferrari om zullen gaan vechten. Voorlopig wist het team van Toto Wolff 392 punten te verzamelen, terwijl de rode bolides van Ferrari de Zilverpijlen op de hielen zitten: 388 punten.

Sneer naar Masi?

De marges zijn dus klein richting de slotrace van het seizoen onder de kunstlichten van het Yas Marina Circuit over enkele dagen. In Abu Dhabi, de plek waar het team van Mercedes in 2021 op spraakmakende wijze de wereldtitel in de allerlaatste ronde van het wereldkampioenschap verloor, moet dan uiteindelijk die tweede plek gepakt worden. Wolff is die race nog altijd niet vergeten en zit nog altijd met Masi in het achterhoofd. "Volgens mij gaan we min of meer met een gelijk aantal punten daarheen. Er is een fatsoenlijke wedstrijdleider, dus dat moet wel goedkomen", zo citeert RaceFans de Oostenrijker.

P2 of P3

De Mercedes-teambaas vervolgt: "Laten we gaan racen. Het komt allemaal neer op het laatste weekend. Ik denk dat we vandaag op gelijke hoogste hadden kunnen staan, maar het resultaat laat wat anders zien. Laten we gaan racen", herhaalt hij. "Eerlijk gezegd is het natuurlijk fijn om P2 te pakken als een positieve finish van dit seizoen. Maar P2 of P3 maakt voor mij bijna geen verschil uit. Het laat mij niet op een bepaalde manier juichen", besluit de voorman.