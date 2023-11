Remy Ramjiawan

Zondag 19 november 2023 11:53

Volgens Carlos Sainz lag er tijdens de start van de Grand Prix van Las Vegas olie op de baan, waardoor diverse coureurs de controle over hun auto's verloren. De Spanjaard vindt het onacceptabel en is van mening dat de FIA aan het werk moet gaan om dit te onderzoeken.

Sainz vertrok zondag vanaf P12 en wist uiteindelijk de zesde plek over de streep te trekken. De Spanjaard was eerder dit weekend al de pineut, toen een putdeksel loskwam van het circuit. Hoewel de FIA erkende dat dit niet echt de schuld van de Spanjaard was, kon het team geen uitzondering maken voor het overschrijden van het gebruik van een aantal onderdelen. Sainz had zaterdag de tweede tijd gereden, maar kreeg tien plekken straf, voor het laten inpassen van onderdelen buiten zijn poule om.

Olie op het circuit

Voorafgaand aan de race vond de drivers parade plaats en daar werd gebruik gemaakt van oude auto's. Volgens Sainz lekte een van die wagens olie. 'Ik zag veel olie van de auto's die we gebruikten voor de rijdersparade, en dat is nog iets waar de FIA naar moet kijken, want het is niet eerlijk dat alle olie op de binnenlijn lag', zo opent Sainz bij RaceFans. De coureurs die aan de linkerkant stonden, hadden last van de gelekte olie, zo stelt Sainz: 'Afgezien van de vuile baan die er al lag, zetten we een uur voor de race, auto's op de baan die olie lekken - dat is onacceptabel. Dat heeft waarschijnlijk veel van de crashes in bocht één veroorzaakt.'

Power unit en banden 'beschermen'

Sainz onthult verder dat hij niet gebruik kon maken van het volle vermogen van zijn power unit. 'We konden mensen niet inhalen, omdat we de motor probeerden te beschermen. We moesten ook de banden beschermen met de graining. Het zou dus nooit een gemakkelijke race worden, een gemakkelijke comeback. Dus om helemaal terug te komen van bijna de allerlaatste plaats naar P6, dat noemen we een goede dag.'