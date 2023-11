Remy Ramjiawan

George Russell kijkt voor de camera van Sky Sports F1 terug op een weekend voor gemiste kansen. De Brit vertrok zondag vanaf de derde plek, maar kwam uiteindelijk als vierde over de streep. De Engelsman kreeg echter vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld, want hij werd door de stewards schuldig bevonden voor de touché met Max Verstappen.

Hoewel Mercedes ook in Las Vegas niet de pace had om het vuur aan de schenen van Ferrari of Red Bull te leggen, kon de renstal uit Brackley aardig meerijden in de top drie. Russell wist lange tijd uit de problemen te blijven, maar zag Verstappen over het hoofd, toen de Nederlander hem probeerde in te halen. Russell werd uiteindelijk als schuldige aangewezen en het heeft ertoe geleid dat de zuurverdiende P4 is omgezet in een achtste finishplek.

Weekend vol gemiste kansen

'Het is weer zo'n gemiste kans, dit weekend. Het incident met Max was volledig mijn schuld. Ik zag hem gewoon niet en hij zat in mijn dode hoek toen we bocht 11 ingingen. Daarnaast had ik de manoeuvre daar niet verwacht, omdat je het lange rechte stuk daarna namelijk nog hebt', zo legt hij uit over het moment dat Verstappen de actie had ingezet.

Schadebeperking

Uiteindelijk moest Russell daarna uit voorzorg naar binnen. 'Hij raakte mijn wielcover, maar dat hielp me eigenlijk in verband met graining. Ik kreeg namelijk daardoor iets meer koeling, maar we leerden al snel dat er een aantal sneeën in de banden waren. We hebben de verstandige keuze gemaakt om direct nieuwe banden op te halen. Aan het einde van de dag hebben we een P4 binnengesleept, maar hadden we op dat podium moeten staan.' Russell blikt dan ook terug op een weekend waar iets meer in had gezet: 'We waren tot dat punt op weg naar een makkelijk podium. We zijn als vierde over de streep gekomen, maar door die vijf seconden is dat P8 geworden.'