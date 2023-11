Jeen Grievink

Zondag 19 november 2023 09:58

Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Las Vegas en dat zorgde voor euforie bij de Nederlander. Toen hij als winnaar over de streep kwam in Nevada, liet hij zich al zingend horen op de boardradio. "Viva Las Vegas!!", zo klonk het uit het keeltje van de Red Bull-coureur, die nog even moet nadenken over wat hij in Abu Dhabi gaat zingen.

In tegenstelling tot het merendeel van de races dit seizoen, moest Verstappen er in Las Vegas hard voor vechten om de overwinning te kunnen claimen. De regerend wereldkampioen begon vanaf de tweede plaats, maar kreeg gedurende wedstrijd te maken met de nodige uitdagingen. Ook kreeg hij nog een tijdstraf voor een incident met Leclerc bij de start. Het kon hem echter allemaal weinig deren en uiteindelijk wist hij ook 'gewoon' de overwinning te pakken. Deze zege smaakte echter bijzonder goed, zo bleek uit de boardradio toen Verstappen over de streep kwam.

Viva Las Vegas!

Toen Verstappen in de gokstaat de finish passeerde, klonk er enige opluchting - en vooral euforie - over de radio richting de pitmuur van Red Bull. Al zingend en luidkeels vierde hij zijn overwinning: "Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!" Een hilarische boardradio, waar hij na afloop van de race nog even mee geconfronteerd werd bij Viaplay. Op de vraag wat hij in Abu Dhabi gaat zingen, antwoordde Verstappen lachend: "Dat weet ik nog niet, dat hangt even af van wat er in Abu Dhabi populair is."